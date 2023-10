Ukraine meldet Tote bei russischem Angriff in Region Charkiw

Charkiw: Bei einem russischen Angriff in Charkiw sind 6 Menschen getötet worden. 14 Menschen wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden verletzt. Eine Rakete hatte ein Post-Verteilzentrum in der zweitgrößten Stadt des Landes getroffen. Nach Angaben des Generalstabs hat Russland allein am Samstag an 68 Orten ukrainische Orte oder Truppen angegriffen. Nächstes Wochenende soll auf Malta eine von der Ukraine einberufene Friedensdkonferenz beginnen. Die Türkei habe ihre Teilnahme zugesagt, Russland ist auf Malta nicht vertreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 01:00 Uhr