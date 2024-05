Ukraine meldet "taktische Erfolge" Russlands bei Charkiw

Kiew: Russische Truppen rücken in der Region Charkiw vor. Der ukrainische Generalstab räumte ein, Russland habe "taktische Erfolge" erzielt. Insbesondere in der Stadt Wowtschansk an der russischen Grenze kam es in der Nacht zu weiteren Kämpfen. Die russische Armee hat offenbar weitere Einheiten in die Region verlegt. Gestern hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj von "erbitterten Kämpfen" im Raum Charkiw gesprochen. In seiner neuesten Videobotschaft sagte er, das Ziel der russischen Angriffe sei es, die ukrainischen Kräfte auseinander zu ziehen. Der Gouverneur der Region Charkiw hatte mitgeteilt, die Grenzgebiete stünden fast rund um die Uhr unter Beschuss. Über 4000 Menschen seien bisher in Sicherheit gebracht worden. Die russische Bodenoffensive bei Charkiw hatte am Freitag begonnen.

