Ukraine meldet sechs Tote nach russischen Raketenangriffen

Kiew: In der Ukraine sind nach Behördenangaben bei russischen Raketenangriffen sechs Menschen getötet worden. Fünf kamen demnach ums Leben, als in der Stadt Saporischschja ein Geschoss ein mehrstöckiges Wohngebäude traf. Ein weiterer Raketenangriff richtete sich in der benachbarten Region Dnipropetrowsk gegen mehrere Gebäude. Hier wurde eine Frau getötet. Das russische Verteidigungsministerium berichtete seinerseits von insgesamt 30 ukrainischen Drohnen und Raketen über der Krim, dem Schwarzen Meer und den Regionen Kursk und Belgorod. Diese seien abgefangen und zerstört worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht. Kremlchef Putin kritisierte unterdessen, dass die USA Kiew Raketen vom Typ ATACMS geliefert hat. Dies sei ein Fehler, der das "Leid" der Ukraine verlängern werde. Die Raketen mit größerer Reichweite würden die Lage an der Front aber nicht verändern, versicherte Putin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 22:45 Uhr