Ukraine meldet schwerste Angriffe seit Langem

Kiew: Russland hat die Ukraine in der Nacht und in der Früh wieder massiv angegriffen. Wie ein Sprecher der Luftwaffe im ukrainischen Fernsehen sagte, handelt es sich um die schwersten Attacken seit Langem. Nach Behördenangaben wurden dabei landesweit mindestens sechs Menschen getötet und mehr als drei Dutzend verletzt. Vom Militär hieß es, von Russland sei fast alles eingesetzt worden - von Hyperschallraketen, über verschiedene Marschflugkörper und weitreichende Drohnen iranischer Bauart. Im ganzen Land gab es demnach Luftalarm. Einschläge und Schäden wurden unter anderem aus Charkiw, Lwiw, Dnipro und der Hauptstadt Kiew gemeldet. Explosionen gab es Medienberichten zufolge auch in Odessa und Saporischschja.

