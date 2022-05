Ukraine meldet schwere Zerstörungen im Osten

Nachrichtenarchiv - 27.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sjewjerodonezk: Die umkämpfte Großstadt im Osten der Ukraine ist nach Angaben der örtlichen Verwaltung durch russische Angriffe inzwischen weitgehend zerstört. Etwa 1.500 Menschen seien getötet worden, sagte der Bürgermeister. Bis zu 90 Prozent der Gebäude in der Stadt seien beschädigt, 60 Prozent des Wohnungsbestandes sei vollständig vernichtet. Nach Angaben des Bürgermeisters halten sich noch immer mehr als 10.000 Menschen in der Stadt auf, die vor dem Krieg über 100.000 Einwohner hatte. Sjewjerodonezk gilt als strategisch wichtig, da es sich um die letzte ukrainisch kontrollierte Großstadt in der Region Luhansk im Donbass handelt. In der Region Donezk melden pro-russische Separatisten die Einnahme der Stadt Lyman ganz im Nordosten. Lyman hat zwar nur etwa 20.000 Einwohner, ist aber ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Die Kontrolle darüber könnte der russischen Armee bei ihrem Vormarsch Vorteile verschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2022 11:00 Uhr