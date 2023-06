Ukraine meldet schwere Angriffe auf Kiew und sieht entscheidende Phase in Russland

Kurzmeldung ein/ausklappen Krisenstab der Bundesregierung tagt zur Lage in Russland

Berlin: Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung in Russland laut Außenministerin Baerbock "aufmerksam". Man stehe in engstem Austausch mit Deutschlands Partnerländern, twitterte die Ministerin. Derzeit tagt im Außenministerium der Krisenstab der Bundesregierung. Zurückhaltend äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, der SPD-Politiker Roth. Ebenfalls bei Twitter schrieb er: Ob das russische Verbrecherregime ernsthaft wanke, wisse er nicht. Es komme aber in einer knallharten Diktatur einem Super-GAU gleich, wenn jemand die Macht des absoluten Herrschers infrage stellt. Das Auswärtige Amt hat mittlerweile seine Reisehinweise aktualisiert. So sollten in Moskau staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Auch das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden.

