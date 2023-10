Ukraine meldet russischen Raketenangriff mit rund 50 Toten

Granada: Der Europa-Gipfel in der spanischen Stadt ist von einem verheerenden Angriff der russischen Armee in der Ost-Ukraine überschattet worden. Nach ukrainischen Angaben starben im Gebiet Charkiw mindestens 49 Menschen durch russischen Beschuss. Bei dem Angriff wurden demnach am Mittag ein Café und ein Lebensmittelgeschäft getroffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj schrieb auf Telegram von einem "demonstrativ grausamen russischen Verbrechen". Er forderte erneut, der russische Terror müsse gestoppt werden. Selenskyj nimmt in Granada am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Dort warb er um weitere Hilfen für die Ukraine. Selenskyi rief die Europäer zur Einheit gegen die russische Aggression auf und warnte vor einem Waffenstillstand. Wenn Russland jetzt eine Pause bekomme, dann werde es sein militärisches Potenzial wieder aufbauen und in wenigen Jahren andere Länder angreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 18:00 Uhr