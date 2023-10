Ukraine meldet russischen Raketenangriff mit mehr als 50 Toten

Kiew: Bei einem russischen Angriff im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach ukrainischen Angaben schlugen am Mittag in einem kleinen Ort Raketen in einem Lebensmittgelgeschäft und einem Café ein. Demnach hatten sch in dem Café viele Menschen wegen einer Trauerfeier versammelt. Der ukrainische Präsident Selenskyj schrieb auf Telegram von einem "demonstrativ grausamen russischen Verbrechen". UN-Generalsekretär Guterres verurteilte den Angriff "aufs Schärfste". Sein Sprecher erklärte, Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien nach dem humanitären Völkerrecht verboten und müssten sofort eingestellt werden. Er sprach den Angehörigen der Toten und Verletzten sein Beileid aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 20:00 Uhr