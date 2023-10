Ukraine meldet russischen Angriff mit mehr als 50 Toten

Granada: Der Europa-Gipfel in der spanischen Stadt ist von einem verheerenden Angriff der russischen Armee in der Ost-Ukraine überschattet worden. Nach ukrainischen Angaben starben im Gebiet Charkiw mindestens 51 Menschen durch russischen Beschuss. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte erneut, der russische Terror müsse gestoppt werden. Selenskyj nimmt in Granada am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Dort warb er um weitere Hilfen für die Ukraine. Am Rande des Gipfels kam es zu einem Treffen zwischen Selenskyj und Bundeskanzler Scholz. Dabei sicherte der Kanzler der Ukraine für die Wintermonate ein weiteres Flugabwehrsystem vom Typ "Patriot" zu. Eine Lieferung des Marschflugkörpers "Taurus" lehnt Scholz dagegen ab. Er erklärte dazu, Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden – auch müsse man verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges kommt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 19:30 Uhr