Ukraine meldet russische Attacken auf mehrere Landesteile

Kiew: Russische Truppen haben offenbar einen großangelegten Drohnen- und Raketenangriff auf die Ukraine gestartet. Landesweit gab es Luftalarm. Nach Angaben unserer Korrespondentin waren auch in der Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen zu hören. Teilweise ist der Strom ausgefallen, Die Luftabwehrsysteme seien im Einsatz, hieß es bereits am frühen Morgen in einer Erklärung der Militärverwaltung. Auch Russland meldete seinerseits ukrainischen Beschuss. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hatte die russische Flugabwehr in der Nacht 20 Drohnen zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 09:00 Uhr