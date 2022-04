Ukraine meldet russische Angriffe im Osten des Landes

Nachrichtenarchiv - 27.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Charkiw: In der Ukraine sind die Kämpfe in der Nacht weitergegangen. Aus dem Gebiet Donezk und der Großstadt Charkiw im Osten des Landes wurden von ukrainischer Seite Tote und Verletzte gemeldet. Am Abend hatte das russische Militär mitgeteilt, die Kontrolle über große Teile der Ost- und Südukraine erlangt zu haben. Generaloberst Misinzew nannte unter anderem Cherson, Teile der Gebiete Charkiw, Saporischja und die Donezker und Luhansker Volksrepubliken. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte derweil in seiner abendlichen Videobotschaft davor, dass Kreml-Chef Putin das gesamte Zentrum und den Osten Europas zerschlagen wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2022 07:00 Uhr