Ukraine meldet Raketeneinschläge auf dem Gelände des Flughafens von Lwiw

Vereinte Nationen wollen Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine prüfen

New York: Die Vereinten Nationen haben eine Untersuchung zu zivilen Opfern in der Ukraine gefordert. In einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates hieß es, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Das Völkerrecht verbiete direkte Angriffe auf Zivilisten bei Militäreinsätzen. In der Ukraine würden aber offenbar wahllos auch Wohngebiete beschossen. Krankenhäuser gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganiation ebenfalls zu den Zielen: 43 solcher Angriffe seien bislang bestätigt, sagte WHO-Generaldirektor Tedros. Er verurteilte die Attacken: Sie gefährdeten Behandlung und Versorgung und seien eine besondere Gefahr etwa für Herzkranke, Krebspatienten oder Diabetiker. Die WHO habe bereits 100 Tonnen medizinische Güter in die Ukraine geschickt. Aber, so Tedros wörtlich: "Die lebensrettende Medizin, die wir jetzt brauchen, ist Frieden."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 07:00 Uhr