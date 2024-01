Ukraine meldet Raketenangriffe im ganzen Land

Kiew: Russland greift seit dem Morgen die gesamte Ukraine aus der Luft an. Dabei kommen Drohnen, Marschflugkörper und Raketen zum Einsatz. Aus der Hauptstadt Kiew und aus Charkiw im Osten wurden eine Tote und mehr als 50 Verletzte gemeldet. Kiews Bürgermeister Klitschko berichtet auf Telegram von Stromausfällen in mehreren Stadtteilen. Eine Gasleitung sei beschädigt. Außerdem soll es Probleme mit der Wasserversorgung geben. Im Nachbarland Polen stiegen zur Sicherheit zwei Kampfjets auf, teilte ein Kommando der Streitkräfte auf der Plattform X mit. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine Intensivierung der Angriffe angekündigt. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert schon fast zwei Jahre an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2024 09:45 Uhr