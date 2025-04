Ukraine meldet neuen Angriff durch Russland

Kiew: In der Ukraine ist erneut Luftalarm ausgelöst worden: Ein Ziel in der Region Dnipropetrowsk wurde beschossen, am Schwarzen Meer sollen Raketen in der Hafenstadt Mykolajiw eingeschlagen sein. Präsident Selenskyj erklärte, auch während der von Russlands Präsident Putin verordneten Waffenruhe über Ostern seien an der Front mehr als 2.000 Geschosse niedergegangen.

