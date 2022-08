Ukraine meldet neue Todesopfer im Süden des Landes

Nachrichtenarchiv - 10.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nikopol: Im Süden der Ukraine sind in der Nacht durch Raketenbeschuss mindestens elf Menschen getötet worden. Laut Militärverwaltung gab es zudem 13 Verletzte. Die betroffenen Ortschaften liegen gegenüber dem Atomkraftwerk Saporischschja. Am schwersten traf es demnach die Kleinstadt Marhanez. Dort seien mehrere Gebäude beschädigt worden. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Die Ukraine teilte außerdem mit, dass Russland daran arbeite, mit Strom aus dem besetzten Akw Saporischschja die annektierte Halbinsel Krim zu versorgen. Der Präsident des ukrainischen Akw-Betreibers Energoatom sagte, russische Soldaten hätten zu diesem Zweck bereits drei Stromleitungen beschädigt, die mit dem ukrainischen Energiesystem verbunden waren. Derzeit laufe das Werk mit einer einzigen Leitung, was sehr gefährlich sei. Sobald diese ebenfalls gekappt sei, hänge das AKW von Diesel-Generatoren ab.

