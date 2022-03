Ukraine meldet neue Angriffe auf Kiew und Donezk

Bayern nimmt mehr Flüchtlinge auf als vorgesehen

München: Bayern nimmt nach Angaben von Sozialministerin Scharf deutlich mehr Geflüchtete aus der Ukraine auf als vorgesehen. Der "Abendzeitung" sagte sie, der Freistaat habe bisher 30 Prozent der Ankommenden aufgenommen. Der sogenannte "Königsteiner Schlüssel" sehe nur 15 Prozent vor. Scharf sagte, der Freistaat stoße in manchen Bereichen an seine Grenzen. So gebe es für Kinder, die in München angekommen, keinen freien Kitaplatz mehr. Scharf forderte den Bund auf, das Verteilsystem besser zu steuern. Auch mit Blick auf die Jugendhilfe oder die Betreuung traumatisierter Kinder müsse die Unterbringung besser koordiniert werden. - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Bundespolizei mehr als 200-Tausend Kriegsflüchtlinge in Deutschland registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2022 15:00 Uhr