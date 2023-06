Ukraine meldet neue Angriffe auf Kiew

Meldungsarchiv - 02.06.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist auch in dieser Nacht wieder vom russischen Militär attackiert worden. Die Behörden sprechen von zwei verschiedene Anschlagswellen und Explosionen. Der Kiewer Bürgermeister Klitschko betonte, die Luftabwehr funktioniere. Zuvor wurde in der gesamten Ukraine wegen der Raketenangriffe Fliegeralarm ausgelöst. Unterdessen zeigte sich der ukrainische Präsident Selenskyj nach dem europäischen Solidaritätsgipfel in Moldau optimistisch: Das Treffen mit den Staats- und Regierungschefs sei genutzt worden, um mehr Hilfe für die Ukraine zu mobilisieren, sagte er in einer Videobotschaft. Der Zeitpunkt sei nahe, an dem Russland zur Rechenschaft gezogen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 10:00 Uhr