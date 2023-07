Ukraine meldet militärischen Erfolg

Meldungsarchiv - 28.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben bei ihrer Gegenoffensive einen Ort im Südosten des Landes von russischen Truppen zurückerobert. Wie Präsident Selenskyj mitteilte, handelt es sich um ein Dorf im Süden des Gebiets Donezk. Dazu veröffentlichte er ein Video, das in dem Ort aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die eine ukrainische Flagge halten. Das Zurückdrängen russischer Truppen aus dem Dorf wäre seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive einer der ersten Erfolge dieser Art. An anderen Stellen der Front berichtete die Ukraine von schweren Kämpfen - aber auch von weiteren kleineren Erfolgen. Zuvor hatte der russische Präsident Putin erklärt, dass sich die Kämpfe in der südlichen Region Saporischschja "erheblich verschärft" hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 14:00 Uhr