Ukraine meldet mehr als 20 Tote nach russischen Angriffen

Kiew: Bei russischen Bomben- und Raketenangriffe auf die Ukraine sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Mindestens 14 Tote gab es alleine nach dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus in Poltawa in der Zentralukraine. Weitere Opfer gab es etwa in Sumy im Nordosten sowie in Charkiw im Osten. Tote und Verletzte gab es außerdem beim Angriff auf ein Schulgebäude, das als Notunterkunft genutzt wird, und zwar in der Stadt Sudscha, die in dem russischen Gebiet Kursk liegt, das von der Ukraine kontrolliert wird. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig für den Angriff auf das Gebäude, in dem vor allem ältere Menschen untergebracht waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 16:00 Uhr