Ukraine meldet massivsten Beschuss des Jahres

Kiew: Die russische Armee hat in der Ukraine bei einem großangelegten Angriff knapp 120 Städte und Gemeinden beschossen. Wie Innenminister Klymenko weiter mitteilte, wurden dabei mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Es handelt sich demnach um den heftigsten russischen Beschuss binnen eines Tages seit Jahresbeginn. Betroffen waren verschiedene Landesteile. So verfehlte in Cherson ein Geschoss nur knapp mehrere Wohnhäuser, tötete aber eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. In der Zentralukraine wurde den Angaben zufolge eine Raffinerie getroffen, die daraufhin brannte. Die Vereinten Nationen haben derweil neue Zahlen zum russischen Angriffskrieg genannt. Demnach wurden bisher allein 6.000 Zivilisten getötet und unter anderem 170.000 Wohnungen und Häuser zerstört. Zehn Millionen Ukrainer mussten bisher fliehen - sei es in andere Landesteile oder andere Staaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 18:45 Uhr