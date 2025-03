Ukraine meldet massiven russischen Drohnenangriff

Kiew: Die Ukraine meldet einen weiteren massiven Drohnenangriff Russlands. In der Nacht hätten mehr als 170 Drohnen Ziele in verschiedenen Regionen der Ukraine attackiert, erklärte Präsident Selenskyj. Dabei sind seinen Angaben zufolge vier Menschen in der zentral-östlichen Stadt Dnipro getötet worden. Zudem sei ein Hotel getroffen worden, 21 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Selenskyj wertete den Angriff als Beleg dafür, dass Russland keinen Frieden wolle. Wörtlich erklärte er: "Russland macht sich über die Friedensbemühungen in der Welt lustig". Dies liege auch daran, dass Moskau nicht genug Druck verspüre.

