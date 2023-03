Ukraine meldet massive russische Raketenangriffe - AKW Saporischschja vom Stromnetz abgeschnitten

Meldungsarchiv - 09.03.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Russland hat in der vergangenen Nacht eine Welle neuer Raketenangriffe auf die Ukraine eingeleitet. Sie richteten sich nach Angaben verschiedener ukrainischer Gouverneure offenbar vor allem gegen die Infrastruktur. Stromausfälle werden aus der Hauptstadt Kiew, aus Odessa im Süden und Charkiw im Osten gemeldet. Das Atomkraftwerk Saporischschja - so hieß es - sei vom Stromnetz abgeschnitten. In Kiew sind nach den Worten von Bürgermeister Klitschko rund 15 Prozent der Einwohner vorübergehend ohne Strom. Über dem Süden der Stadt stand gegen 6 Uhr Ortszeit eine gewaltige Rauchwolke. In Odessa warnte der Gouverneur, man fürchte eine zweite Angriffswelle. Die Menschen in der Region sollten noch in den Bunkern bleiben. Explosionen gab es auch in der Stadt Lwiw im Westen der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 07:00 Uhr