Ukraine meldet landesweite Luftangriffe

Meldungsarchiv - 06.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: In der Ukraine hat es wegen russischer Raketenangriffe in der Nacht erneut landesweit Luftalarm gegeben. In der Hauptstadt Kiew waren nach Angaben von Bürgermeister Klitschko laute Explosionen zu hören, die von Luftabwehrraketen stammen. 20 Marschflugkörper wurden den Behörden zufolge abgefangen. Treffer habe es keine gegeben. Das russische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, man habe eine Offensive von ukrainischen Streitkräften in der Region Donezk vereitelt. Mehrere ukrainische Einheiten seien mit Raketen, Artillerie und Flammenwerfern aufgehalten worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2023 07:00 Uhr