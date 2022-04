Ukraine meldet Kontrolle über Region Kiew

Ukrainer kehren trotz des Krieges in ihr Land zurück

Lwiw: Zehntausende Ukrainer sind offenbar in ihr Land zurückgekehrt. Der örtliche Militärchef von Lwiw im Westen des Landes erklärte, allein in seinem Zuständigkeitsgebiet seien innerhalb von 24 Stunden 19.000 Menschen in die Ukraine eingereist. Im selben Zeitraum hätten 14.000 Menschen das Land verlassen. Viele dieser Kriegsflüchtlinge befinden sich in Polen. Aber auch in Deutschland kommen immer mehr Menschen an. Im Freistaat Bayern wurden bislang mehr als 100.000 Menschen registriert. Innenminister Herrmann teilte mit, 35.000 davon lebten in staatlichen Unterkünften. Andere seien privat untergekommen oder weiter gereist.

