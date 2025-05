Ukraine meldet heftigsten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn

Ukraine spricht vom größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, wurden in der vergangenen Nacht mehr als 360 Geschosse auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. In Kiew dauerte der Luftalarm rund sechs Stunden. Verletzt wurde niemand, Gebäude wurden allerdings beschädigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.05.2025 12:45 Uhr