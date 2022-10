Ukraine meldet heftige Explosionen in Kiew

Nachrichtenarchiv - 10.10.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Aus dem Zentrum der ukrainischen Hauptstadt sind heute früh Explosionen gemeldet worden. Westliche Journalisten berichten, sie seien möglicherweise auf Raketeneinschläge zurückzuführen. Informationen über Opfer oder Schäden liegen noch nicht vor. In Kiew war es in den vergangenen Monaten relativ ruhig geblieben. Nach dem Anschlag auf die Krim-Brücke am Samstag gab es allerdings Drohungen aus Moskau: Präsident Putin hatte den ukrainischen Geheimdienst dafür verantwortlich gemacht. Sein Vertrauter Medwedew forderte Vergeltung und die Vernichtung des Geheimdienstes. Dessen Zentrale liegt in Kiew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 09:00 Uhr