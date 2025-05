Ukraine meldet größten russischen Drohenangriff seit Kriegsbeginn

Kiew: Die Ukraine hat in der Nacht zum Sonntag den nach eigenen Angaben bisher größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn verzeichnet. Laut ukrainischer Luftwaffe hat Russland 273 Angriffsdrohen gestartet. In der Hauptstadt Kiew starb den Behörden zufolge eine Frau; drei Menschen, auch ein vierjähriges Kind, wurden demnach verletzt. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Swyrydenko sagte, Russland habe ein klares Ziel - weiterhin Zivilisten zu töten. Das russische Militär erklärte in der Nacht und am Morgen, 25 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. - Die beiden Länder hatten am Freitag zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt und sich dabei auf einen Gefangenenaustausch verständigt. Morgen will US-Präsident Trump mit Kremlchef Putin telefonieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 13:00 Uhr