Ukraine meldet getötete Zivilisten durch russischen Beschuss

Kurzmeldung ein/ausklappen Tübinger Oberbürgermeister Palmer verlässt die Grünen

Tübingen: Nach einem Eklat um rassistische Äußerungen ist der Tübinger Oberbürgermeister Palmer bei den Grünen ausgetreten. Außerdem kündigte der 50-Jährige eine Auszeit an. Was das genau bedeutet, erläuterte Palmer in seiner persönlichen Erklärung nicht. Er hatte am Freitag am Rande einer Veranstaltung an der Frankfurter Uni seine Verwendung des "N-Wortes" für Schwarze verteidigt. Als er daraufhin als Nazi und Rassist beschimpft wurde, reagierte Palmer mit einem "Judenstern"-Vergleich. In seiner Erklärung entschuldigt sich der Tübinger OB dafür. Er habe niemals so reden dürfen, so Palmer. Nun wolle er sich professionelle Hilfe holen. Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen ruhte bereits wegen umstrittener Äußerungen zur Zuwanderungspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 22:00 Uhr