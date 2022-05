Ukraine meldet Geländegewinne bei Charkiw

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Charkiw: Das ukrainische Militär macht offenbar Fortschritte bei der Rückeroberung des Gebiets nördlich der zweitgrößten Stadt des Landes. Wie das Verteidigungsministerium meldet, konnten Soldaten bis an die russische Grenze vorstoßen. Nach Einschätzung unserer Korrespondentin vor Ort könnte sich damit die Tendenz der vergangenen Tage fortsetzen. Allerdings seien in der Region weiterhin zahlreiche Dörfer und Gebiete von Russland kontrolliert. In Charkiw selbst gibt es demnach mehrmals täglich Luftalarm. Die Menschen seien gestresst und deprimiert und lebten ohne Strom und fließend Wasser in den Kellern ihrer Häuser. - Vor dem Hintergrund des Kriegs kommen heute in Schweden und Finnland die Parlamente zusammen, um über einen Beitritt zum westlichen NATO-Bündnis zu beraten. In Stockholm könnte bereits im Lauf des Tages abgestimmt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 08:00 Uhr