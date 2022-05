Ukraine meldet Geländegewinne bei Charkiw

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainischen Truppen sind bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes offenbar bis an die Grenze zu Russland vorgestoßen. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht ein Video von einem Dutzend Soldaten neben einem blau-gelben Grenzpfahl, der sich in der Region Charkiw befinden soll. Russland hatte seine Truppen bereits zuvor aus dem Norden der Ukraine weitgehend zurückgezogen und konzentriert sich derzeit auf den Donbass im Osten. Von der dortigen Region Luhansk kontrolliert die Ukraine nach eigenen Angaben nur noch rund zehn Prozent. Im benachbarten Donezk sollen gestern bei russischen Angriffen drei Zivilisten getötet und 13 verletzt worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 06:00 Uhr