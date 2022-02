Ukraine meldet Explosionen nach russischem Beschuss

Kiew: In der ukrainischen Stadt Wassylkiw, rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt, ist in der Nacht ein Öldepot von einer Rakete getroffen worden. Die Bürgermeisterin der Stadt bestätigte den Einschlag. Im Internet zirkulieren Videos von einem gewaltigen Brand, der das brennende Öldepot zeigen soll. Nahe Charkiw ist in der Nacht eine Gasleitung nach einer Explosion in Flammen aufgegangen. Nach ukrainischer Darstellung wurde die Leitung von russischen Truppen gesprengt. Unklar ist, ob es sich dabei um eine regionale Erdgasleitung oder um eine der aus Russland nach Europa führenden Leitungen handelt. Beide Vorfälle lassen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Derweil meldet das UN-Nothilfebüro OCHA, dass seit Beginn der russischen Invasion mindestens 64 Zivilisten getötet wurden. Das seien aber nur die sicher bestätigten Opfer, so OCHA.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.02.2022 04:00 Uhr