Ukraine meldet erneut zahlreiche russische Angriffe

Kiew: Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht wieder mit heftigen Luftangriffen überzogen. Nach Angaben der Behörden starb in der Hafenstadt Odessa mindestens ein Mensch, weitere wurden verletzt. Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden Verletzte gemeldet. Medienberichten zufolge waren zahlreiche Explosionen zu hören. Kiews Bürgermeister Klitschko sprach heute Früh auf „Telegram“ von einem "massiven Angriff auf die Hauptstadt". Er rief die Menschen dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. In Odessa wurden nach Angaben von Behörden eine Entbindungsstation und eine medizinische Notaufnahme getroffen. Erst in der Nacht zuvor hatte Russland die Ukraine mit dem zahlenmäßig größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn überzogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 07:00 Uhr