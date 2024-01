Ukraine meldet erneut russischen Drohnen- und Raketenbeschuss

Kiew: Russland hat die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Wie der Militärgouverneur der südukrainischen Region Saporischschja am Abend auf Telegram bekanntgab, wurde dabei ein Infrastrukturobjekt getroffen. Attacken gab es den Angaben zufolge auch in Charkiw im Nordosten sowie in der zentralukrainischen Region Poltawa.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 01:00 Uhr