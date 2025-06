Ukraine meldet erneut russische Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew: Russland hat am späten Abend erneut die ukrainische Hauptstadt angegriffen. Nach Angaben aus Kiew gab es massive Drohnenattacken. Die Flugabwehr sei aktiv gewesen, berichtet die Luftwaffe. Ob es Schäden oder Opfer gibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst, etwa in den Städten Sumy oder Charkiw. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj bekräftigt, dass der Gefangenenaustausch mit Russland weitergehen müsse. In seiner abendlichen Video-Ansprache sagte er, die Ukraine habe noch nicht die vollständige Liste der Gefangenen erhalten, die bei den Verhandlungen in Istanbul vereinbart worden sei. Russland versuche, eine Art schmutziges politisches Spiel zu spielen. Die Ukraine werde aber alles dafür tun, dass der Austausch weitergehe, sagte Selenskyj weiter. Moskau hatte Kiew zuletzt vorgeworfen, den Austausch auf unbestimmte Zeit verschoben zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2025 01:00 Uhr