Ukraine meldet erneut massive russische Drohnenangriffe

Kiew: Die Ukraine hat erneut massive russische Drohnenangriffe gemeldet. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Kostjantyniwka im Osten der Ukraine wurden dort mindestens drei Menschen getötet. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, sie habe 58 der insgesamt 67 Langstreckendrohnen abgeschossen. In Kiew seien Trümmerteile in der Nähe des Parlamentsgebäudes niedergegangen. Die russischen Behörden evakuierten derweil mehrere Orte in der Region Woronesch im Westen Russlands. Ihren Angaben zufolge war dort ein Gebäude mit explosiven Materialien in Brand geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 21:00 Uhr