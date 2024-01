Ukraine meldet erneut massive russische Angriffe

Kiew: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs am Morgen erneut einen großangelegten Raketenangriff gestartet. In der gesamten Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden. In mehreren Regionen habe es Einschläge und Explosionen gegeben, erklärten die Behörden. Mindestens 29 Menschen wurden verletzt. In der südukrainischen Stadt Saporischschja sei ein Wohnhaus getroffen worden. In Charkiw im Osten brach infolge eines Angriffs in einer Industrieanlage Feuer aus. Auch Kiew sei massiv mit Raketen beschossen worden, teilte das Militär mit. Es war der dritte russische Großangriff binnen weniger Tage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 09:45 Uhr