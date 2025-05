Ukraine meldet erneut großen russischen Drohnenschwarm

Kiew: Russlands Armee hat die dritte Nacht in Folge massive Drohnenangriffe auf die Ukraine verübt. Im Norden, Osten und Süden des Landes herrschte zeitweise Luftalarm. Militärbeobachter sprachen am Abend von mehr als 100 russischen Kampfdrohnen am Himmel über der Ukraine. Allein gestern kamen bei russischen Luftschlägen zwölf Menschen ums Leben, knapp 80 wurden verletzt. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, verurteilte die Attacken scharf. Das wahllose Töten von Frauen und Kindern sei ein klarer Verstoß gegen die Genfer Friedensprotokolle, so der Sonderbeauftragte.

