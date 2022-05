Ukraine meldet Erfolge im Kampf gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das ukrainische Militär hat erneut Erfolge im Kampf gegen die russische Invasion vermeldet. Trotz intensiver Angriffe Russlands im Osten des Landes habe man den Vormarsch abbremsen können, heißt es. Der Gouverneur der Region Luhansk sagte, die russischen Truppen hätten an einem Fluss schwere Verluste erlitten. Ein russisches Bataillon habe sich daraufhin geweigert, den Angriff fortzusetzen. Erfolge gab es demnach auch in und um die Stadt Charkiw. Nach Angaben des dortigen Gouverneurs ist es gelungen, einige Gebiete zurückzuerobern. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben allerdings nicht. - Was die Verhandlungen über freies Geleit für hunderte Verletzte aus dem Stahlwerk in Mariupol angeht, gibt es bisher offenbar keine Fortschritte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2022 18:45 Uhr