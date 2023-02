Ukraine meldet Erfolge bei Raketenabwehr

Kurzmeldung ein/ausklappen UNHCR rechnet mit Millionen syrischer Obdachloser

Ankara: Im Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien sind mehr als 23.000 Menschen ums Leben gekommen. Viele Überlebende sind nun obdachlos. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen betrifft das allein in Syrien bis zu 5,3 Millionen Menschen. In diesem Zusammenhang haben in Deutschland Politiker verschiedener Parteien vorgeschlagen, den vom Erdbeben betroffenen Angehörigen hier lebender Türken, die Einreise zu erleichtern. Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Söder forderte die Bundesregierung dazu auf. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sprach von einer komplexen Angelegenheit. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es dagegen, man wolle möglichst unbürokratisch helfen. Syrische und türkische Staatsangehörige brauchen in Deutschland ein Visum.

