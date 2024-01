Ukraine meldet elf Tote nach russischem Angriff in Region Donezk

Kiew: Bei einem russischen Angriff in der Ostukraine sind nach ukrainischen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt, als russische Raketen in zwei Ortschaften einschlugen, so der Gouverneur der Region Donezk. Diese ist derzeit ein Hauptkampfgebiet im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Beschuss erfolgte offenbar durch umfunktionierte Flugabwehrraketen vom Typ S-300. Getroffen wurden zwei Ortschaften, neben der Kreisstadt Pokrowsk auch der Ort Riwne. Der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilte die Angriffe mit den Worten: "Die Russen haben nur Wohngebäude und Privathäuser getroffen." Er versicherte, kein russischer Angriff werde "ohne Konsequenzen" bleiben.

