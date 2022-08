Ukraine meldet Durchbrüche an mehreren Frontabschnitten

In Brand geratene Fähre fährt selbstständig Richtung Schweden weiter

Stockholm: Auf der in Brand geratenen Ostseefähre vor der Küste Schwedens hat sich die Lage am Abend wieder entspannt. Wie die Schifffahrtsbehörde mitteilte, konnte das Passagierschiff seine Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. Die Evakuierung durch Helikopter wurde auch wegen der Dunkelheit abgebrochen. Stunden zuvor hatte sich die Situation noch zugespitzt. Denn die Besatzung konnte das Feuer, das am Mittag in einer Kühleinheit auf dem Autodeck ausgebrochen war, zwar löschen. Doch dann fiel auf dem Schiff mit 299 Menschen an Bord der Strom aus und es drohte, bei starkem Wind auf Grund zu laufen.

