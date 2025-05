Ukraine meldet Drohnenangriffe mit Toten und Verletzten

Kiew: Überschattet von nächtlichen Drohnenangriffen soll heute der Austausch von Kriegsgefangenen zwischen der Ukraine und Russland weitergehen. Es wird erwartet, dass von beiden Seiten rund 300 Menschen freigelassen werden. Bereits in den letzten Tagen wurden je rund 700 Soldaten und Zivilisten aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Auf diesen Austausch hatten sich beide Länder vergangene Woche bei Gesprächen in Istanbul geeinigt. Derweil berichten beide Seiten, dass sie in der Nacht von Drohnen angegriffen wurden. In der Ukraine war vor allem die Hauptstadt Kiew betroffen, aber auch anderen Regionen des Landes. Mindestens sieben Menschen sind nach neuesten Angaben ums Leben gekommen, mindestens fünfzehn wurden verletzt. Dabei wurden auch aus der Westukraine Opfer gemeldet. Aus Russland wiederum hieß es, man habe innerhalb von vier Stunden 95 Drohnen über dem Land abgefangen und zerstört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 10:00 Uhr