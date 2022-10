Ukraine meldet Angriffe auf mehrere Großstädte

Nachrichtenarchiv - 10.10.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Aus vielen Städten der Ukraine werden heute früh Angriffe gemeldet. Erste Explosionen hatten westliche Journalisten in der Hauptstadt Kiew registriert. Bürgermeister Klitschko sprach von einer russischen Attacke auf seine Stadt. Er rief die Bürger auf, Schutz zu suchen. Video-Aufnahmen zeigen Rauchwolken über Kiew. Der Zivilschutz berichtete von Toten und Verletzten. Auch in anderen ukrainischen Städten gab es am Morgen Luftalarm. Betroffen waren beispielsweise Lwiw im Westen und Dnipro in der Mitte der Ukraine. - Russland hatte nach der Explosion auf der Krimbrücke am Samstag den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 10:00 Uhr