Ukraine meldet Angriffe auf Kiew - Selenskyj dementiert Einnahme von Soledar

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Eine Reihe von Explosionen hat am Morgen die Hauptstadt der Ukraine erschüttert. Laut dem ukrainischen Präsidialbüro hat die russische Armee dabei erneut kritische Infrastruktur ins Visier genommen. Auch Bürgermeister Klitischko meldete den Absturz von Raketenteilen. An der Front in der Region Donezk bleibt die Lage unübersichtlich. Nachdem Russland erneut die Einnahme der zerstörten Ortschaft Soledar gemeldet hatte, dementierte am späten Abend der ukrainische Präsident. Selenskyj sagte, der Kampf um Bachmut und Soledar, Kreminna und andere Städte und Dörfer im Osten gehe weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2023 13:00 Uhr