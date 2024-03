Ukraine meldet Abschuss zahlreicher Drohnen

Kiew: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 38 Drohnen aus Russland abgefangen und zerstört. Wie die Luftwaffe weiter mitteilte, handelte es sich um einen der schwersten Angriffe mit im Iran gefertigten Schahed-Drohnen der vergangenen Wochen. In einigen Landesteilen habe der Luftalarm mehr als zwei Stunden gedauert. Aus der russischen Grenzregion Kursk wurden wiederum Drohnenangriffe aus der Ukraine gemeldet. Dabei ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Treibstofftank in Flammen aufgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 09:00 Uhr