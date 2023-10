Ukraine meldet Abschuss von 25 russischen Drohnen

Kiew: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 25 russische Angriffsdrohnen über dem Osten und Südosten abgeschossen. Acht weitere russische Drohnen konnten demnach nicht gestoppt werden. In der Region Charkiw wurde bei einem solchen Angriff ein zehnjähriger Junge getötet. Mindestens 16 Menschen wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden verletzt. Erst gestern hatte es in der Ukraine einen besonders verheerenden russischen Angriff gegeben: Mehr als 50 Menschen wurden in dem Dorf Hrosa getötet, als dort eine Rakete ein Café und ein Geschäft traf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2023 10:15 Uhr