Ukraine meldet Abschuss von 22 russischen Drohnen in Region Odessa

Kiew: Die Ukraine hat nach Informationen ihrer Luftwaffe in der Region Odessa in der vergangenen Nacht russische Drohnenangriffe abgewehrt. 22 Schahed-Drohnen, die aus iranischer Produktion stammten, seien dabei zerstört worden. Nach dem russischen Ausstieg aus dem Abkommen, das sichere Transportwege für ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer ermöglichen sollte, verzeichnet die Ukraine eigenen Angaben zufolge im Raum Odessa und Mykolajiw verstärkte Angriffe auf die Hafeninfrastruktur dort. Russland hatte nach dem Ende des Abkommens gedroht, jedes Schiff im Schwarzen Meer ins Visier zu nehmen, das aus der Ukraine kommt oder dort hinfahren will. Trotzdem ließ die Regierung in Kiew Anfang August Seewege für Handelsschiffe von mehreren Schwarzmeerhäfen aus eröffnen. Laut Präsident Selenskyj waren gestern zwei Schiffe unterwegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 09:00 Uhr