Ukraine: Medwedew warnt vor jahrzehntelangem Krieg

Meldungsarchiv - 03.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Während die ukrainische Regierung bei ihrer derzeitigen Gegenoffensive laut Präsident Selenskji nur langsam vorangkommt, hat der russische Spitzenpolitiker Medwedew einen möglicherweise jahrzehntelangen Krieg vorhergesagt. In der amtlichen Zeitung Rossijskaja Gaseta schreibt der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, der Konflikt mit der Ukraine könne dauerhaft werden, da er für Russland existenziell sei. Zudem nannte Medwedew erneut einen Atomkrieg nicht nur möglich sondern durchaus wahscheinlich. Derweil verkündete Russlands Verteidigungsminister Schoigu, der Rückzug der Wagner-Truppen aus der Ukrainke habe bis jetzt keine Auswirkungen auf den Frotverlauf. Bei einer Sitzung in seinem Ministerium erklärte Schoigu, der Feind habe in keiner Angriffsrichtung sein Ziel erreicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2023 14:00 Uhr