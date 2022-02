Ukraine: Macron setzt weiter auf diplomatische Lösung der Krise

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der französische Präsident Macron glaubt weiter an eine diplomatischen Lösung der Ukraine-Krise. Nach einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj sagte er, es gebe "konkrete, praktische Lösungen", um die Spannungen zwischen dem Westen und Russland abzubauen. Macron bezog sich auf sein gestriges Treffen mit dem russischen Staatschef Putin im Kreml. Putin ihm gessagt, dass er nicht derjenig sein were, der hinter einer Eskalation stehe und versichert, es werde zu keiner Verschlechterung der Lage kommen, so Macron. Am Abend reist er weiter nach Berlin. Bundesaußenministerin Baerbock hat bei einem Besuch in der umkämpften Ost-Ukraine auf die Einhaltung des Minsker Abkommens gedrängt. Die Vereinbarung von 2014 sieht eine Waffenruhe vor, wird aber von beiden Seiten immer wieder gebrochen. Baerbock beschrieb ihre Eindrücke von der Frontlinie als "sehr bedrückend".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 16:00 Uhr