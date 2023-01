Ukraine lehnt Feuerpause ab

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russlands Präsident Putin hat zum anstehenden orthodoxen Weihnachtsfest den eigenen Truppen eine Feuerpause im Angriffskrieg gegen die Ukraine befohlen. Die Waffenruhe soll morgen Mittag entlang der gesamten Frontlinie in Kraft treten und 36 Stunden lang dauern. Damit sollen nach Angaben aus dem Kreml die orthodoxen Christen in den umkämpften Gebieten Gottesdienste am Heiligen Abend und am Tag der Geburt Christi besuchen können. Die Ukraine bezeichnete die Waffenruhe als "Heuchelei". Russland müsse die besetzten Gebiete verlassen - nur dann werde es eine zeitweilige Waffenruhe geben, teilte ein Berater von Präsident Selenskyj mit. Skeptisch äußerte sich Außenministerin Baerbock. Sie sagte, wenn Putin Frieden wollte, würde er seine Soldaten nach Hause holen, und der Krieg wäre vorbei.

